Novena a San Carlo Acutis per chiedere la sua intercessione primo giorno
Carlo Acutis, un ragazzo di soli 15 anni, che attirava molti dei suoi coetanei a conoscere e amare Gesù. Guardava a Maria come la sua stella e partecipava alla Santa Messa ogni giorno. Canonizzato il 7 settembre scorso da Papa Leone XIV, insieme a Piergiorgio Frassati, in una piazza San Pietro gremita di fedeli arrivati. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: novena - carlo
Dal 3 ottobre inizio della Novena a San Carlo Acutis “La nostra Meta deve essere l’infinito non il finito” Vai su Facebook
Jonadi, cresce l’attesa per il ritorno di San Carlo Acutis nella chiesa Gesù Salvatore - A breve l'apertura della mostra dedicata alle apparizioni mariane, dopo il successo ottenuto nel 2019 da quella da lui realizzata sui miracoli eucaristici ... Da ilvibonese.it
San Carlo Acutis: a lui dedicata una chiesa nel Sud dell’india - C’è una nuova chiesa, la prima nel Sud dell’India, dedicata a San Carlo Acutis, il primo santo millennial della storia della Chiesa. Si legge su acistampa.com