Notte di fiamme nel Salento | tre incendi anche una motopala e un’auto rubata

LECCE –Una serie di incendi ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Salento nel corso della notte, con interventi in diverse località della provincia di Lecce. I roghi hanno interessato veicoli e mezzi da lavoro, ma fortunatamente non si segnalano feriti.L’intervento forse più. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: notte - fiamme

Amelia, incendio nella notte: in fiamme un annesso agricolo con balle di fieno e mezzi

Ennesimo incendio di auto nella notte in Puglia: vettura in fiamme a Brindisi

Auto in fiamme nella notte a Montemiletto: esclusa l’ipotesi dolosa

Tre auto a fuoco nella notte a Tortolì. Gli attentati sono avvenuti tutti in via Mazzini, prima traversa sulla sinistra di corso Umberto. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Sugli episodi indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei. Rober - facebook.com Vai su Facebook

Salento, tre auto a fuoco nella notte: individuato il responsabile di uno dei tre roghi - Tre incendi d'auto nella notte in altrettanti comuni della provincia: Monteroni, Casarano e Taurisano. Segnala quotidianodipuglia.it

Auto in fiamme nella notte tra Lecce e Gallipoli: interventi dei Vigili del Fuoco - Due distinti incendi hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco nelle prime ore di mercoledì 1° ottobre, tra Lecce e Gallipoli. Da corrieresalentino.it