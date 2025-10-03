Notte della Luna sabato 4 ottobre | tutti i punti di osservazione in Lombardia
La Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna, promossa dalla NASA e nota come International Observe the Moon Night (InOMN), torna sabato 4 ottobre 2025 con appuntamenti diffusi in tutto il mondo e, in particolare, anche gli astrofili della Lombardia non perdono l’occasione per proporre l’osservazione del cielo e del nostro satellite. L’iniziativa, che da anni coinvolge enti di ricerca, associazioni e osservatori astronomici, è sostenuta in Italia dall’ Unione Astrofili Italiani, riconosciuta come partner ufficiale del progetto. La serata sarà dedicata alla scoperta del nostro satellite naturale attraverso osservazioni al telescopio, incontri divulgativi e aperture straordinarie di strutture scientifiche proprio un mese dopo l’osservazione della 'luna rossa’ (era il 7 settembre) che ha appassionato tanti astrofili e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: notte - luna
Beautiful, anticipazioni settembre al 4 ottobre: Luna passa la notte con Zende
La notte stellata dei desideri e la luna dello storione: tra riti propiziatori e tarocchi
Notte di luna, di vino in ... un castello: a Carini osservazione astronomica, visita del maniero e degustazione
La "Notte della Luna" sulla pagina social del Comune di Piombino. - facebook.com Vai su Facebook
Sabato 4 Ottobre: Notte internazionale della Luna all’Osservatorio di Montarrenti - Si tratta di un evento pubblico annuale di divulgazione mondiale che si prefigge lo scopo di inc ... Come scrive antennaradioesse.it
La Notte Internazionale della Luna sabato 4 con il Centro Armstrong - Accompagnando l’umanità sin dagli albori, i suoi crateri ed i suoi mari sono sempre stati fonte di ispiraz ... Segnala gazzettadisalerno.it