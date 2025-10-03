La Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna, promossa dalla NASA e nota come International Observe the Moon Night (InOMN), torna sabato 4 ottobre 2025 con appuntamenti diffusi in tutto il mondo e, in particolare, anche gli astrofili della Lombardia non perdono l’occasione per proporre l’osservazione del cielo e del nostro satellite. L’iniziativa, che da anni coinvolge enti di ricerca, associazioni e osservatori astronomici, è sostenuta in Italia dall’ Unione Astrofili Italiani, riconosciuta come partner ufficiale del progetto. La serata sarà dedicata alla scoperta del nostro satellite naturale attraverso osservazioni al telescopio, incontri divulgativi e aperture straordinarie di strutture scientifiche proprio un mese dopo l’osservazione della 'luna rossa’ (era il 7 settembre) che ha appassionato tanti astrofili e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Notte della Luna sabato 4 ottobre: tutti i punti di osservazione in Lombardia