Notte dei Goti nell' area archeologica del Barro Con musica medievale e piatti del passato

Leccotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre torna La notte dei Goti, una visita guidata-spettacolo all’Area Archeologica dei Piani di Barra nel Parco regionale del Monte Barro. Sarà un evento durante il quale verranno proposte storie e tradizioni delle popolazioni Gote che oltre 1500 anni fa abitavano sulle pendici del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notte - goti

"Notte dei Goti" nell'area archeologica del Barro. Con musica medievale e piatti del passato - Anche visite guidate, uno spettacolo di cornamuse e una cena con ricette ispirate alla cucina dei Goti. Lo riporta leccotoday.it

notte goti nell area“La Notte dei Goti”. Al Monte Barro un viaggio tra storia, musica e sapori antichi - Una giornata per riscoprire le tradizioni dei Goti L’evento si terrà sabato 11 ottobre GALBIATE – Il Parco Regionale del Monte Barro si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con La Notte dei Got ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Notte Goti Nell Area