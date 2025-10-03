Nostro figlio Sammy Basso diceva | ‘per fortuna che c’è la morte altrimenti continuerei a rimandare a domani le cose che posso fare oggi' | lo rivelano i genitori
Il 5 ottobre 2024 moriva a 28 anni Sammy Basso, famoso per essere la persona con progeria (una patologia genetica ultrarara che causa l’invecchiamento precoce, ndr) più longeva del mondo. A ricordarlo sulle pagine de Il Corriere della Sera i due genitori Laura Lucchin e Amerigo Basso. Il ricordo è ancora vivo: “Non c’era mai silenzio, qui. Con Sammy si parlava, scherzava e rideva tutto il tempo, anche quando lavorava al pc sentivamo la sua energia. Questo silenzio per noi è assordante. Eravamo ben consapevoli che il momento sarebbe arrivato: l’età media delle persone con progeria è 14 anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
