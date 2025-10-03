Nostro figlio Sammy Basso diceva | ‘per fortuna che c’è la morte altrimenti continuerei a rimandare a domani le cose che posso fare oggi' | lo rivelano i genitori

3 ott 2025

Il 5 ottobre 2024 moriva a 28 anni Sammy Basso, famoso per essere la persona con progeria (una patologia genetica ultrarara che causa l’invecchiamento precoce, ndr) più longeva del mondo. A ricordarlo sulle pagine de Il Corriere della Sera i due genitori Laura Lucchin e Amerigo Basso. Il ricordo è ancora vivo: “Non c’era mai silenzio, qui. Con Sammy si parlava, scherzava e rideva tutto il tempo, anche quando lavorava al pc sentivamo la sua energia. Questo silenzio per noi è assordante. Eravamo ben consapevoli che il momento sarebbe arrivato: l’età media delle persone con progeria è 14 anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I genitori di Sammy Basso: «Ha lasciato 14 lettere di cui non sapevamo nulla. Ogni giorno ci chiedeva: mi volete bene?» - Con Sammy si parlava, scherzava e rideva tutto il tempo.

Sammy Basso, la rivelazione dei genitori: 14 lettere nascoste e un amore mai confessato - A un anno dalla scomparsa di Sammy Basso, i suoi genitori Laura Lucchin e Amerigo Basso aprono le porte della loro casa di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, e condividono rivelazioni intime

