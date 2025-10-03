non so cosa mi hanno iniettato alessia fabiani dramma dopo il filler

News Tv. Con gli occhi lucidi e la voce ferma, Alessia Fabiani è tornata in televisione come ospite di “La Volta Buona”, il salotto di Caterina Balivo su Rai 1, per raccontare uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. La showgirl, nota al grande pubblico fin dai tempi di Passaparola, ha confessato di essere rimasta segnata da un intervento di chirurgia estetica che, invece di correggere un piccolo difetto, si è trasformato in un calvario lungo anni. Leggi anche: “Era scandaloso”. Alfonso Signorini rompe il silenzio: il vero motivo dell’addio al “Grande Fratello” “La volta buona”, Alessia Fabiani e il disastro estetico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

