Non si può fare carta straccia del diritto umano e internazionale | Don Vitaliano Della Sala allo sciopero Cgil per la Global Flotilla e Gaza

Avellinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO – Don Vitaliano Della Sala, parroco delle chiese di San Pietro e Paolo e dell’Annunziata a Mercogliano, ha aderito allo sciopero generale indetto dalla Cgil per sostenere la Global Flotilla e la popolazione di Gaza.La manifestazione, che si sta svolgendo lungo le principali vie della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

