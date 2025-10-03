Non si è trattato di un femminicidio l’appello dell’associazione dei Familiari dei Sofferenti Psichici ‘La Rete Sociale’

Tempo di lettura: 3 minuti “Non si è trattato di un femminicidio. Quello che è accaduto a Paupisi in provincia di Benevento è stata una strage. Ma non ad opera di un mostro – anche se ora si tenta di descriverlo come tale – quanto di un uomo gravemente malato non sufficientemente curato. Oggi, infatti, c’è chi tenta di scaricare la responsabilità del gesto di Salvatore Ocone – che ha ucciso la moglie a colpi di pietra, il figlio nella stessa maniera e ha mandato la figlia in coma – come un gesto improvviso, imprevedibile e imprevisto. Ma è difficile che non ci siano state avvisaglie che precedono un gesto così violento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

