Non si è presentato a firmare in commissariato durante 2 partite di calcio | denunciato 19enne
Non si è presentato, in occasione di due partite di calcio dell'Asd Licata, in commissariato. Era invece tenuto a farlo perché era stato sottoposto a Daspo. Accertata la violazione delle prescrizioni del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, i poliziotti del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
