Non serve la frusta Basta la Costituzione

Ilgiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gentilissimo Dottor Feltri, sono un antico vegliardo novantaduenne, divorato da un implacabile problema, che mi permetto di sottoporre alla sua cortese attenzione. Mi continuo a chiedere quanto sarebbe anticostituzionale ricorrere al seguente rimedio, in occasione di disordini, quali recentemente accaduti a Milano. Proporrei infatti di redarguire senza indugi i facinorosi, constatata la flagranza, con una ventina di frustate sulla schiena rimandandoli poi a piede libero. Questo trattamento lo riserverei a chi venisse colto sul fatto, mentre spacca vetrine, incendia auto, lancia proiettili contro gli Agenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

