Non risponde al telefono da giorni | persona trovata morta in casa
Non risponde da giorni al telefono: i vigili del fuoco sfondano la porta. Proprio nella prima serata di oggi, venerdì 3 ottobre, i vigili del fuoco di Monza sono impegnati in un intervento in via Premuda.In una palazzina del quartiere Regina Pacis i vicini hanno allertato le forze dell’ordine per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Non risponde al telefono da due giorni, i parenti vanno a casa ed è orrore: come lo trovano
Non risponde al telefono per due giorni, i familiari vanno a casa sua e lo trovano con una freccia conficcata in testa: è gravissimo
Non risponde al telefono per due giorni, lo trovano con una freccia in testa: grave un 64enne di Ancona
Il giorno dopo, don Maurizio Patriciello risponde al telefono all'ANSA e torna su quanto accaduto ieri nella parrocchia di Caivano
Copparo, "Mia sorella non risponde al telefono"
Igor Sollai due giorni prima dell’arresto: «Francesca non è scomparsa, non risponde al telefono». Il giallo dell’auto venduta - ” due giorni prima dell’arresto per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della moglie ... Lo riporta unionesarda.it
Ancona, non risponde da giorni al telefono: per soccorrerla entrano in casa rompendo un vetro. Poi la scoperta - Oggi (9 maggio), i sanitari della Croce Gialla di Ancona insieme alla Polizia e ai Vigili del Fuoco sono entrati ... Da corriereadriatico.it