La Polizia Locale di Cisterna ha sequestrato un veicolo circolante in totale violazione delle norme del Codice della Strada, guidato da un uomo che si è dichiarato estraneo all'autorità dello Stato italiano. Controllo e fermo del conducente. Durante un pattugliamento in via Giovani Vittime della Strada, gli agenti hanno notato una Mercedes con una targa sospetta, caratterizzata da lettere rosse senza numeri, apparentemente di origine estera. Il conducente, un cinquantenne italiano, ha dichiarato di appartenere a un'organizzazione chiamata "Essenza Eterna" e di ritenersi esente dall'osservanza delle leggi nazionali, mostrando un documento denominato "Universal Pass", ritenuto valido dal fermato per identificazione e guida.

