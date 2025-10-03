News Tv. La nuova stagione di Uomini e Donne è appena partita e ha già regalato il primo “giallo” della stagione. La protagonista? Cristiana Anania, la tronista ventiduenne dal sorriso contagioso e dalla voce che tutti gli ascoltatori radio hanno imparato a riconoscere. Accanto a Flavio Ubirti, anche lui in cerca dell’amore, la giovane spera di lasciarsi alle spalle le ombre della sua infanzia segnata dalla separazione dei genitori e di trovare finalmente un po’ di felicità. Inaspettatamente, la puntata ha regalato anche un colpo di scena quando ha fatto la sua comparsa anche un corteggiatore misterioso che ha catturato subito l’attenzione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Non può essere lui". Uomini e donne, l'incredibile scoperta sul corteggiatore