Non può essere lui Uomini e donne l’incredibile scoperta sul corteggiatore
News Tv. La nuova stagione di Uomini e Donne è appena partita e ha già regalato il primo “giallo” della stagione. La protagonista? Cristiana Anania, la tronista ventiduenne dal sorriso contagioso e dalla voce che tutti gli ascoltatori radio hanno imparato a riconoscere. Accanto a Flavio Ubirti, anche lui in cerca dell’amore, la giovane spera di lasciarsi alle spalle le ombre della sua infanzia segnata dalla separazione dei genitori e di trovare finalmente un po’ di felicità. Inaspettatamente, la puntata ha regalato anche un colpo di scena quando ha fatto la sua comparsa anche un corteggiatore misterioso che ha catturato subito l’attenzione. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: essere - uomini
Donna s'accorge che sta per essere derubata sul treno a Como, due uomini nei guai: l'epilogo della vicenda
Jessica Alba dopo il divorzio da Cash Warren: “È corteggiata e frequenta uomini, ma le piace essere single”
“IF”, la poesia che traccia il sentiero per essere Uomini
Leone XIV: «Essere uomini e donne di dialogo significa rimanere ben radicati nel Vangelo e nei valori che ne promanano e, nello stesso tempo, coltivare l’apertura, l’ascolto, il confronto con quanti provengono da altre ispirazioni, ponendo sempre al centro la - facebook.com Vai su Facebook
Essere maschi è nella natura, è diventare uomini che è complicato! @elenaguarnierireal - X Vai su X
Sara sbeffeggia Flavio a Uomini e Donne: “Le tue esterne noiose, sembrano una soap opera. Ma il battito c’è?” - In studio, la corteggiatrice di Civitavecchia ha preso di mira il tronista Flavio Ubirti, accusandolo di avere poca ... Secondo fanpage.it
Uomini e Donne, anticipazioni 22 settembre: confronti, ritorno inaspettato nell’over e nuovi tronisti - Torna Uomini e Donne: ecco le anticipazioni della prima puntata, in onda lunedì 22 settembre 2025 alle 14:45 su Canale 5. Secondo mondotv24.it