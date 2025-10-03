Non minacciò il superiore infermiere del Fatebenefratelli risarcito dopo 5 anni

Milano, 4 ottobre 2025 – Una vicenda che affonda le radici nel 2020, passata davanti all’ufficio disciplinare dell’Asst, al Tribunale del lavoro e infine al giudice di pace. Lo sfondo sono tensioni fra infermieri in servizio al Fatebenefratelli, con l’epilogo arrivato l’altro giorno. L’allora coordinatore è stato condannato al pagamento di 400 euro di multa e una provvisionale di 800 euro come anticipo sul risarcimento danni a un suo sottoposto (oltre a duemila euro di spese legali) per averlo diffamato con un’accusa che si è poi rivelata inconsistente. Avrebbe agito “offendendo la reputazione dell’infermiere”, secondo l’imputazione formulata dalla Procura nel decreto di citazione diretta a giudizio al giudice di pace, presentando l’8 ottobre di cinque anni fa all’ufficio disciplinare dell’Asst Fatebenefratelli Sacco un esposto in cui lo accusava di aver “fatto irruzione nel proprio studio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it