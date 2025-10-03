Non lo facevamo da mesi Lacrime e gioia a Gaza grazie alla Flotilla il mondo si commuove

Un video diffuso in queste ore sui social palestinesi racconta una scena che a Gaza è diventata quasi eccezionale. Una lunga fila di uomini, ragazzi e bambini tira a riva una grande rete stracolma di pesci. Un’immagine di festa, che per qualche ora ha interrotto la quotidianità segnata da paura e privazioni. Una volta portato il carico sulla sabbia, la folla si affretta a sistemare il pescato, quasi a voler prolungare quel momento di normalità. “La Flotilla non è arrivata, ma ha tenuto occupato l’esercito israeliano. E grazie a questo possiamo di nuovo mangiare”, spiegano gli autori del filmato, collegando così il raro successo della pesca alla recente operazione della Marina militare israeliana contro la Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it