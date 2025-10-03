Non è il nuovo Theo ma il Milan ci crede | contro la Juve tocca a Bartesaghi

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rossoneri hanno rifiutato per lui parecchie avances, l'hanno blindato e ora sono pronti a dargli una maglia nel big match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non è il nuovo Theo, ma il Milan ci crede: contro la Juve tocca a Bartesaghi

