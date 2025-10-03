Non è guerra è un omicidio | studenti e Cgil in piazza contro Israele e il governo Meloni
Anche Agrigento ha aderito oggi allo sciopero generale indetto dalla Cgil in sostegno alla Flotilla umanitaria bloccata in acque internazionali. Lavoratori, studenti e associazioni si sono riuniti davanti alla Prefettura per manifestare solidarietà al popolo palestinese e denunciare, come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
