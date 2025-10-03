Non è guerra è un omicidio | la Cgil in piazza contro Israele e il governo Meloni

Agrigentonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Agrigento ha aderito oggi allo sciopero generale indetto dalla Cgil in sostegno alla Flotilla umanitaria bloccata in acque internazionali. Lavoratori, studenti e associazioni si sono riuniti davanti alla Prefettura per manifestare solidarietà al popolo palestinese e denunciare, come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guerra - omicidio

Guerra della droga e fucilate nella campagna milanese: 3 arresti per tentato omicidio, armi e spaccio

Ricercato per omicidio lavorava in un autolavaggio, uccise un uomo in una guerra fra bande rivali

Gaza City "zona di guerra", attacchi intensificati: almeno 63 morti dall'alba | La madre di un ostaggio israeliano: "Se mio figlio muore accuserò Netanyahu di omicidio"

Cerca Video su questo argomento: 232 Guerra 232 Omicidio