Chi si aspettava un esordio da bulldog, è rimasto deluso: Marengo nella sua prima uscita ostenta l'aria serafica del maestro di scuola che in effetti in qualche modo è: "La mia famiglia da molti anni gestisce la scuola Colegio Andersen che conta duemila allievi – racconta –, dai più piccoli ai più maturi, e quella educativa per tutti noi è una missione. Favoriamo in ogni modo anche l'inserimento dei ragazzi autistici nei corsi regolari e abbiamo due sedi, una a Baires e una a Tigre, 30 chilometri più a nord sul Paranà. La mia famiglia è di lì e io ho insegnato storia in quella scuola fino al 2000".

"Non capisco l'accanimento di quel giornalista: forse l'ho bocciato a scuola... Altri giocatori argentini? Se sono bravi, vanno bene anche lituani». "Le voci su di me? La mia fedina penale è pulita»