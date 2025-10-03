Non bisogna reprimere la libertà di espressione

Proseguono le polemiche legate alle denunce in arrivo per i manifestanti pro Palestina che hanno bloccato i binari della stazione lo scorso 22 settembre. "Nei giorni scorsi – scrive Rifondazione Comunista – la Polizia di Stato ha convocato alcune persone, alle quali sono stati contestati vari reati, in relazione alla loro partecipazione alla manifestazione contro il genocidio di Gaza svoltasi a Lucca il 22 settembre. Poteva la Polizia agire in modo diverso? Non lo sappiamo e non è questo il punto. Il punto è il contesto in cui oggi ciò avviene: quello in cui un Governo illiberale si è armato di uno strumento quale è il decreto-legge Sicurezza che ha lo scopo di intimidire, per annichilire il dissenso e la libertà di espressione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

