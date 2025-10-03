Pisa, 3 ottobre 2025 – Giovani, tanti giovani pro Palestina. Ma i meno giovani? I nonni e le nonne, ad esempio? Ci sono e scendono in piazza, partecipano a presidi, fanno marce per la pace. Lo striscione non lascia adito a dubbi: “Nonne in lotta”. E le nonne con kefiah, con le bandiere della pace, e della Palestina non sono poche; sono ben 40 tra Pisa, Pontedera e Cascina per un gruppo che si è costituito da poco e che ha diverse anime ma tutte unite dall’antifascismo. “Siamo ultrasessantenni, con noi ci sono anche delle 80enni, nonne o meno, antifasciste, antirazziste, pacifiste disposte ad impegnarsi per i diritti umani, civili, lavorativi per l’ambiente, per la giustizia economica”: dice Alessandra Favilli una delle ispiratrici del gruppo originaria di Calci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Noi nonne in lotta. Per la pace dei nipoti”. Il ‘plotone’ pacifista delle over 60