Nodo di Bologna bloccato da 5 ore la Cgil | Speriamo in lieto fine
Da quasi cinque ore va avanti a Bologna il blocco di tangenziale e autostrada. A bloccare il nodo autostradale sono rimaste 2.000-3.000 persone. La Cgil, l'Usb e i partiti di centrosinistra che hanno aderito alla manifestazione se ne sono andati da tempo. Anzi, quasi subito, non appena ci sono. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: nodo - bologna
Traffico da bollino nero: il nodo di Bologna tra i punti più critici
Asllani Inter, l’albanese apre al Bologna: ora c’è questo nodo da sciogliere
Lavoro sul Nodo di Bologna, treni cancellati (o in ritardo) anche a Parma
Gaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni. Da milanofinanza.it
Sciopero pro Gaza, disordini e tensioni. Quattro arresti - Bloccato per 2 ore il nodo di autostrada e tangenziale nel capoluogo. Lo riporta rainews.it