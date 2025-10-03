Nodo di Bologna bloccato da 5 ore la Cgil | Speriamo in lieto fine

Da quasi cinque ore va avanti a Bologna il blocco di tangenziale e autostrada. A bloccare il nodo autostradale sono rimaste 2.000-3.000 persone. La Cgil, l'Usb e i partiti di centrosinistra che hanno aderito alla manifestazione se ne sono andati da tempo. Anzi, quasi subito, non appena ci sono. 🔗 Leggi su Today.it