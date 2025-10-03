No non è vero che l’Italia non ha fatto nulla per Gaza
In Italia, di mobilitazioni pubbliche per una questione di politica estera così partecipate non si vedevano dai tempi della guerra del Vietnam. Proteste indette a tarda sera, scioperi generali. La. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: vero - italia
L’occhio di pinna, archeologo del vero Sud Italia
Italia. Viene dichiarato morto, dopo mezz’ora succede l’impossibile. Tutto vero!
Venezia 82 con Italia (cinque film in concorso) e Hollywood a go go. Julia Roberts star sul red carpet e arriva anche Vladimir Putin (non quello vero)
In Italia è atteso l’arrivo del primo vero #freddo e, mentre aumentano i mali di stagione, questa settimana parte la campagna vaccinale. #Tg1 Paola Colombo Vai su Facebook
le #défilérenault #thecarwalk apre le porte! un vero capolavoro architettonico sugli champs-élysées, che celebra con orgoglio la cultura pop automobilistica. per venire a scoprirlo: 53 champs-élysées, paris - linea 1 o 9, RER. per saperne di più: https://bit.ly/Re - X Vai su X