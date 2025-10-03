Nintendo Switch 2 utilizza due DLSS diversi rivela Digital Foundry

Digital Foundry ha analizzato nel dettaglio le capacità di Nintendo Switch 2, rivelando che la console fa uso di due implementazioni distinte del DLSS, la tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale sviluppata da NVIDIA. La prima è molto simile al modello CNN già utilizzato su PC, in grado di garantire la migliore qualità dell’immagine e un antialiasing superiore. La seconda, ribattezzata da molti come “Tiny DLSS”, è invece una versione alleggerita che riduce il carico computazionale a circa la metà, ma mostra limiti evidenti soprattutto con oggetti in movimento, dove i bordi appaiono scalettati e i dettagli meno definiti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

