Nintendo Switch 2 utilizza due DLSS diversi rivela Digital Foundry
Digital Foundry ha analizzato nel dettaglio le capacità di Nintendo Switch 2, rivelando che la console fa uso di due implementazioni distinte del DLSS, la tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale sviluppata da NVIDIA. La prima è molto simile al modello CNN già utilizzato su PC, in grado di garantire la migliore qualità dell’immagine e un antialiasing superiore. La seconda, ribattezzata da molti come “Tiny DLSS”, è invece una versione alleggerita che riduce il carico computazionale a circa la metà, ma mostra limiti evidenti soprattutto con oggetti in movimento, dove i bordi appaiono scalettati e i dettagli meno definiti. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: nintendo - switch
Nintendo Switch 2 Vs Steam Deck, Digital Foundry pubblica il video confronto completo
Partecipa al programma di prova online di nintendo switch prima che sia troppo tardi
Mario Kart World, quasi tutti i possessori di Nintendo Switch 2 hanno acquistato il gioco
Vediamo il trailer di lancio di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, la riproposizione per Nintendo Switch dei classici per Wii. - facebook.com Vai su Facebook
Lanciati in due intramontabili avventure galattiche: Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è ora disponibile per Nintendo Switch! - X Vai su X
Nintendo Switch 2 utilizza due diversi tipi di DLSS, rivela Digital Foundry - Stando all'ultima analisi effettuata da Digital Foundry, Nintendo Switch 2 utilizza la tecnologia DLSS in due modalità differenti, ottenendo risultati che si distinguono di conseguenza. Riporta multiplayer.it
Nintendo Switch 2 utilizza due DLSS diversi, rivela Digital Foundry - Digital Foundry ha analizzato nel dettaglio le capacità di Nintendo Switch 2, rivelando che la console fa uso di due implementazioni distinte del DLSS, la tecnologia di upscaling basata su intelligenz ... Scrive msn.com