Nina Moric lo sfogo sui social | Carlos è malato Corona non mi aiuta

Dopo un lungo periodo di silenzio Nina Moric è tornata a parlare e, come era già accaduto in passato, a puntare il dito contro l'ex marito, Fabrizio Corona. La modella croata ha accusato l'ex compagno di essersi disinteressato totalmente del figlio Carlos Maria e di non adempiere ai suoi doveri di padre sostenendo le spese per il 23enne. Come sta Carlos Maria. Con un lungo sfogo pubblicato nelle storie del suo account Instagram Nina Moric ha parlato del difficile momento che sta vivendo a causa della malattia del figlio: " Da più di un anno sono l'unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos, 23 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nina Moric, lo sfogo sui social: "Carlos è malato, Corona non mi aiuta"

In questa notizia si parla di: nina - moric

Buon compleanno Nina Moric, Mireille Mathieu, Nicola Gratteri…

Solange Marchignoli (avvocata di Nina Moric, Alessia Pifferi e tanti altri) è stata picchiata dall'ex, ora arrestato. Ha raccontato la sua storia - facebook.com Vai su Facebook

Nina Moric contro l’ex marito Fabrizio Corona: "Sono l’unica a prendermi cura di Carlos" - Il rapporto tra Nina Moric e Fabrizio Corona è sempre stato segnato da contrasti, accuse reciproche e tensioni mai del tutto sopite. Come scrive comingsoon.it

Nina Moric: 'Allegri livornese comunista, Pjaca e Mandzukic devono giocare' VIDEO - La showgirl Nina Moric su Facebook si è sfogata contro il tecnico della Juventus Max Allegri durante la partita dei bianconeri persa contro la Fiorentina:"Senza Pjaca e Mandzukic la Juve sarebbe da ... Segnala calciomercato.com