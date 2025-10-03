Niente conferenza stampa per Conte in vista di Napoli-Genoa

3 ott 2025

La Ssc Napoli comunica che per prossima gara di campionato tra Napoli e Genoa l'allenatore dei partenopei Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa.

niente conferenza stampa per conte in vista di napoli genoa

© Forzazzurri.net - Niente conferenza stampa per Conte in vista di Napoli-Genoa

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

