Niente conferenza stampa per Conte in vista di Napoli-Genoa
Salta la conferenza stampa del tecnico partenopeo. La Ssc Napoli comunica che per prossima gara di campionato tra Napoli e Genoa l’allenatore dei partenopei Antonio Conte non parlerà in . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: conferenza - stampa
Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa
Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»
Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni
RALLYLEGEND L'edizione numero 23 si è aperta con la conferenza stampa alla presenza degli organizzatori, delle istituzioni e dei piloti: dalla "guest star" Kalle Rovanpera al ritorno di Gigi Galli passando per Biasion, Alen e tanti altri. - facebook.com Vai su Facebook
Sabato Jannik Sinner comincerà la sua campagna di difesa del titolo di Shanghai. Stamattina in conferenza stampa ha toccato diversi temi: le emozioni del ritorno, il suo tennis, il calendario e un breve preambolo del suo esordio contro Altmaier ? “È bello es - X Vai su X
Conte: «Con De Bruyne è tutto chiarito: patti chiari, amicizia lunga» - Il tecnico del Napoli Antonio Conte presenterà in conferenza stampa il match di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Riporta ilnapolista.it
Conte torna sul caso De Bruyne: “Già chiarito tutto”. Poi rivela un possibile titolare a sorpresa - Il Napoli vuole cambiare marcia dopo le sconfitte contro Manchester City e Milan: le parole di Antonio Conte in conferenza stampa ... Si legge su calciomercato.it