Nicole Kidman nuovo colpo dopo la separazione da Keith Urban | Lui ha già un’altra lei è sotto shock

La loro sembrava una coppia inossidabile, destinata a durare nel tempo, invece dopo diciannove anni di matrimonio Nicole Kidman e Keith Urban si sono detti addio. Una separazione che ha colto molti di sorpresa soprattutto perché, fino a poco tempo fa, la coppia era considerata una delle più affiatate del mondo dello spettacolo. Eppure, dietro le quinte, le cose probabilmente non andavano più bene come un tempo tanto che, secondo fonti vicine alla coppia, sarebbe stato proprio Keith a prendere l’iniziativa di separarsi da Nicole, lasciando la casa di famiglia a Nashville già lo scorso giugno per trasferirsi in una nuova abitazione tutta sua. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nicole Kidman, nuovo colpo dopo la separazione da Keith Urban: “Lui ha già un’altra, lei è sotto shock”

