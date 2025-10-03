Nicole Kidman è stata tradita? Esce il nome della presunta amante di Keith Urban

Ildifforme.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maggie Baugh, 25 anni, avrebbe fatto perdere la testa a Keith Urban così la decisione improvvisa di lasciare Nicole Kidman dopo 19 anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

nicole kidman 232 stata tradita esce il nome della presunta amante di keith urban

© Ildifforme.it - Nicole Kidman è stata tradita? Esce il nome della presunta amante di Keith Urban

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2

Amori & Incantesimi: una star del primo film conferma l'assenza dal sequel con Nicole Kidman e Sandra Bullock

nicole kidman 232 stataSeparazione Nicole Kidman e Keith Urban: "Lei ferita, lui ha già un'altra donna" - Secondo una fonte vicina all’ex coppia, l'attrice avrebbe cercato di salvare il matrimonio durato 19 anni, ma il cantante avrebbe già voltato pagina “La loro separazione sta diventando drammatica ”. Come scrive tg24.sky.it

nicole kidman 232 stataNicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di nozze: «Lei non voleva, ha lottato per salvare il suo matrimonio» - L'attrice e il cantante, sposati dal 2006 e genitori di due figlie, secondo la stampa internazionale vivrebbero separati da inizio estate. Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Nicole Kidman 232 Stata