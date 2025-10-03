Nicole Kidman dopo il divorzio da Keith Urban è triste ma sta cercando di voltare pagina

Fonti vicine all'ex coppia hanno rivelato a Page Six che l'attrice nonostante il dolore «va avanti con la sua vita», ed è tutta concentrata «sul benessere delle due figlie adolescenti» avute dal cantante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nicole Kidman dopo il divorzio da Keith Urban «è triste, ma sta cercando di voltare pagina»

