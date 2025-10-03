NICOLAÏ PARFUMEUR – Una leggenda della profumeria premiata

Metropolitanmagazine.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NICOLAÏ PARFUMEUR-CRÉATEUR CELEBRA IL PREMIO ALLA CARRIERA PER LA FONDATRICE PATRICIA DE NICOLAÏ E LA NOMINATION DEL PROFUMO SAINT-HONORÉ AI FIFI AWARDS 2025   Parigi, settembre 2025  – Nicolaï Parfumeur-Créateur annuncia con orgoglio che la sua fondatrice,  Patricia de Nicolaï, è stata insignita del prestigioso  “Prix de la Contribution à la Profession”  (“Il Premio per il Contributo alla Professione”) dalla Société Internationale des Parfumeurs-Créateurs. Questo riconoscimento, il primo in assoluto assegnato da tale società, celebra una carriera eccezionale e l’instancabile impegno di Patricia de Nicolaï nell’arte profumiera, ponendo in luce il suo ruolo visionario nella promozione della profumeria indipendente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

nicola207 parfumeur 8211 una leggenda della profumeria premiata

© Metropolitanmagazine.it - NICOLAÏ PARFUMEUR – Una leggenda della profumeria premiata

In questa notizia si parla di: nicola - parfumeur

Cerca Video su questo argomento: Nicola207 Parfumeur 8211 Leggenda