Newcastle-Nottingham Forest domenica 05 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Sia Newcastle che Nottingham Forest hanno giocato in coppa in settimana, ma ne sono usciti in modo diverso. I Magpies mercoledì sera hanno espugnato il campo dell’Union Saint-Gilloise in Champions League, mentre i Tricky Trees giovedì hanno perso in casa per 3-2 contro i danesi del Midtjylland, non riuscendo a rialzare la testa dopo la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: newcastle - nottingham
Newcastle-Nottingham Forest (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Il City può rientrare in scia. Alle 15 un delicato Newcastle-Nottingham: il programma di Premier - Domenica ricca di gare in Premier League, che si apre alle 15:00 con ben quattro partite. Secondo tuttomercatoweb.com
Pronostico Newcastle Utd-Nottingham Forest 5 ottobre 2025: 7ª Giornata di Premier League - James' Park: scopri le quote e le migliori opzioni di scommesse per una sfida d ... Lo riporta bottadiculo.it