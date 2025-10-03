Nevica in Passeggiata spacciatore di cocaina arrestato dalla polizia di Stato di Terni
Nella serata di ieri, 2 ottobre, la polizia di Stato di Terni ha arrestato un cittadino tunisino, richiedente protezione internazionale, sorpreso a cedere cocaina nei pressi del parco della Passeggiata.L’operazione è scattata quando una pattuglia della squadra mobile ha notato il giovane. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: nevica - passeggiata
“Nevica” in Passeggiata, spacciatore di cocaina arrestato dalla polizia di Stato di Terni
“Questa fragranza è come una passeggiata sulla neve, tra il freddo pungente dell’aria di Oslo e la freschezza del mare che si infrange sugli scogli.” #LaNeveDelMareOslo #Parfums1950 #FragranzeUniche #ProfumiDiLusso #ScopriLaBellezza - facebook.com Vai su Facebook
In auto con hashish e cocaina: spacciatore denunciato - I Carabinieri della Stazione di Monte Terminillo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un 33enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato ... Da ilmessaggero.it
Fano, spacciatore arrestato di nuovo: trovato con oltre trenta grammi di cocaina - Un “turista dello spaccio” di origine albanese già arrestato a Fano il 5 agosto per lo stesso motivo ... Come scrive ilrestodelcarlino.it