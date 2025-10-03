Nevica in Passeggiata spacciatore di cocaina arrestato dalla polizia di Stato di Terni

Nella serata di ieri, 2 ottobre, la polizia di Stato di Terni ha arrestato un cittadino tunisino, richiedente protezione internazionale, sorpreso a cedere cocaina nei pressi del parco della Passeggiata.L’operazione è scattata quando una pattuglia della squadra mobile ha notato il giovane. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

“Nevica” in Passeggiata, spacciatore di cocaina arrestato dalla polizia di Stato di Terni

