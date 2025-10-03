Netflix cancella la serie più queer del momento | cosa sapere

Netflix annuncia la cancellazione di "The Ultimatum: Queer Love". La piattaforma di streaming ha deciso di interrompere uno dei suoi progetti televisivi più rivoluzionari dedicati alla comunità LGBTQIA+. Il reality show, che aveva attirato attenzione per il suo cast esclusivamente composto da donne e persone non binarie, non è riuscito a ottenere i risultati sperati in termini di audience e ricezione critica. La notizia, diffusa da fonti specializzate, segna un'importante svolta nel panorama dei programmi inclusivi su Netflix. Caratteristiche e obiettivi del format. "The Ultimatum: Queer Love" rappresentava uno spin-off della serie di successo "The Ultimatum: Marry or Move On".

