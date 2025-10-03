Nesta sicuro sui grandi attaccanti | Messi fortissimo Ronaldo il Fenomeno non si prende Lautaro e Lukaku li marco
Inter News 24 Nesta sicuro sui grandi attaccanti. L’ex leggenda del Milan ha detto la sua sulle qualità degli attaccanti contemporanei e non. Le sue parole. Alessandro Nesta, ex difensore e leggenda del calcio italiano, ha rilasciato un’intervista a Lottomatica Sport in cui ha raccontato quali sono stati, a suo avviso, i migliori attaccanti affrontati e immaginati nel corso della carriera. Campione del mondo nel 2006 con l’Italia e per anni colonna difensiva di Lazio e Milan, Nesta ha parlato con sincerità e leggerezza delle sfide contro i grandi bomber del passato e del presente. Il centrale romano, noto per la sua eleganza e la sua capacità di anticipo, ha ricordato episodi e sensazioni provate marcando campioni assoluti come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo il Fenomeno, Zlatan Ibrahimovic e Gonzalo Higuain, senza dimenticare icone italiane come Antonio Di Natale e Filippo Inzaghi, ma anche l’ interista Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: nesta - sicuro
