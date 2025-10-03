Nessuno deve restare da solo il Comune in aiuto delle persone autistiche e delle loro famiglie | i progetti
Oltre 100 domande finanziate dal Comune di Perugia a sostegno di servizi di inclusione sociale per soggetti autistici e le loro famiglie. Tutto questo grazie al potenziamento del fondo di 350mila euro da parte dell'amministrazione comunale, che ha incrementato la somma grazie a fondi propri del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
