Nessuna grazia | a Mesagne la presentazione del libro di Cosimo Damiano Damato

MESAGNE - Martedì 7 ottobre 2025 alle 18:30 presso il salone della “Di Vittorio” a Mesagne, verrà presentato il romanzo storico dal titolo “Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza”, Rai Libri editore per la Collana Cristalli Sognanti, scritto dal poeta, scrittore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

