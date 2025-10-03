Nessun Paese al mondo sciopera per la Flotilla Solo la sinistra italiana scatena l’inferno per attaccare il governo

In nessun paese viene proclamato uno sciopero generale per il fine-corsa della Flotilla dopo l’abbordaggio israeliano. Solo in Italia Landini e compagni mattono benzina sul fuoco, creano il caos e bloccano l’Italia. Nonostante l’illegittimità della manifestazione resa nota a chiare lettere dal Garante degli scioperi. Vi sembra normale che mentre un governo lavcora per costruire una processo di pace sindacati rossi, pro Caos e compagni di ogni ordine e grado acuiscano lo scontro di piazza? No, non è normale, infatti, in generale va sottolineata la particolarità -diciamo pure la irresponsabilità – delle sinistre italiane che hanno caricato il caso dei “flotilleros” per farne un uso antigovernativo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

