Nerozzi ha una sensazione | Tudor alla Juve sta un po’ snaturando il suo essere secondo me sta sbagliando La sua analisi dopo il 2-2 col Villarreal!
Nerozzi, giornalista, ha commentato così il pareggio della Juve per 2-2 in Champions League contro il Villarreal. Le sue parole. A Radio Bianconera, il giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi ha commentato così il 2-2 della Juve in Champions League col Villarreal. Le sue dichiarazioni. PAROLE – « Penso che Tudor avesse messo Koopmeiners per limitare le ripartenze del Villarreal ma la squadra di Marcelino gioca con un blocco basso quando si chiude e Conceicao dall’inizio avrebbe consentito di allargare molto il campo e infatti nel secondo tempo abbiamo visto una Juve completamente diversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
