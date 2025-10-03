Neonato di Campofilone morto in ospedale a Fermo altri tre indagati Disposta una nuova perizia medico-legale

CAMPOFILONE Si allarga l?indagine sulla morte del piccolo Leonardo, il neonato di Campofilone morto lo scorso gennaio, ad appena due mesi, all?ospedale Murri di Fermo. Il mese scorso.

Neonato morto, la parola passa alla procura - È morto per uno scompenso cardiaco acuto, aggravato da una forte disidratazione il neonato di appena due mesi, originario di Campofilone, la cui vita si è interrotta in un lettino d'ospedale il 19 ...

