Neonato di Campofilone morto in ospedale a Fermo altri tre indagati Disposta una nuova perizia medico-legale
CAMPOFILONE Si allarga l?indagine sulla morte del piccolo Leonardo, il neonato di Campofilone morto lo scorso gennaio, ad appena due mesi, all?ospedale Murri di Fermo. Il mese scorso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: neonato - campofilone
Neonato morto, la parola passa alla procura - È morto per uno scompenso cardiaco acuto, aggravato da una forte disidratazione il neonato di appena due mesi, originario di Campofilone, la cui vita si è interrotta in un lettino d’ospedale il 19 ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Neonato di cinque giorni morto dopo trasporto d’urgenza in ospedale, aperta un’inchiesta - Un neonato di cinque giorni morto al Policlinico Umberto I di Roma. Lo riporta fanpage.it