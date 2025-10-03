Neonati da proteggere Ripartita la campagna contro il virus sinciziale
L’obiettivo è proteggere chi è appena venuto al mondo, offrendo salute e protezione dai malanni, e scongiurando l’ospedalizzazione. È ripartita mercoledì, nelle Neonatologie di Magenta e di Legnano, la campagna di prevenzione della infezione da virus respiratorio sinciziale (Vrs) per tutti i neonati, che prevede la somministrazione dell’anticorpo monoclonale Nirsevimab prima della dimissione. "Si tratta di un’importante opportunità di difesa contro il Vrs, che rappresenta una delle principali cause di infezione acuta del tratto respiratorio nei bambini al di sotto dei 2 anni – spiegano il dottor Stefano Fiocchi, direttore della Pediatria dell’Ospedale di Magenta, e la dottoressa Laura Pogliani, direttrice della Pediatria dell’Ospedale di Legnano – che nei neonati e piccoli lattanti può avere un decorso particolarmente impegnativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
