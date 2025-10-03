Nell' abisso dei tre rigori sbagliati dalla Roma

Ieri sera, verso l’ora di cena, quasi tutto il mondo rideva della Roma. Questo, per capirci, il tweet di Bleacher Report. Il tweet dice tutto e la mia spiegazione è superflua. Però diciamolo pure, perché ripeterlo ci aiuta a renderlo un po’ più reale, la Roma ha sbagliato tre calci di rigore di fila. Dovbyk ha sbagliato, l’arbitro ha fatto ripetere, Dovbyk ha sbagliato di nuovo, e l’arbitro ha fatto ripetere di nuovo, e poi ha sbagliato anche Soulé. Tre rigori sbagliati e calciati uno peggio dell’altro, parati dal magnetismo del portiere turco Ozer. Mentre si rideva, qualcuno - e cioè i romanisti - ha provato a utilizzare le proprie competenze scientifiche per dare un senso logico a quello che avevano appena visto. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

