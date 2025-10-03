Nell' abisso dei tre rigori sbagliati dalla Roma
Ieri sera, verso l’ora di cena, quasi tutto il mondo rideva della Roma. Questo, per capirci, il tweet di Bleacher Report. Il tweet dice tutto e la mia spiegazione è superflua. Però diciamolo pure, perché ripeterlo ci aiuta a renderlo un po’ più reale, la Roma ha sbagliato tre calci di rigore di fila. Dovbyk ha sbagliato, l’arbitro ha fatto ripetere, Dovbyk ha sbagliato di nuovo, e l’arbitro ha fatto ripetere di nuovo, e poi ha sbagliato anche Soulé. Tre rigori sbagliati e calciati uno peggio dell’altro, parati dal magnetismo del portiere turco Ozer. Mentre si rideva, qualcuno - e cioè i romanisti - ha provato a utilizzare le proprie competenze scientifiche per dare un senso logico a quello che avevano appena visto. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
La Roma sbaglia tre rigori, l'audio di Francesco Totti agli amici su WhatsApp diventa virale: «M***acci, poi mi rompevano a me» - E quando si usano questi aggettivi ci si riferisce a Francesco Totti che ha commentato con una risata amara, i tre errori ... Riporta leggo.it
