Nell' abisso dei tre rigori sbagliati dalla Roma

Ultimouomo.com | 3 ott 2025

Ieri sera, verso l’ora di cena, quasi tutto il mondo rideva della Roma. Questo, per capirci, il tweet di Bleacher Report. Il tweet dice tutto e la mia spiegazione è superflua. Però diciamolo pure, perché ripeterlo ci aiuta a renderlo un po’ più reale, la Roma ha sbagliato tre calci di rigore di fila. Dovbyk ha sbagliato, l’arbitro ha fatto ripetere, Dovbyk ha sbagliato di nuovo, e l’arbitro ha fatto ripetere di nuovo, e poi ha sbagliato anche Soulé. Tre rigori sbagliati e calciati uno peggio dell’altro, parati dal magnetismo del portiere turco Ozer. Mentre si rideva, qualcuno - e cioè i romanisti - ha provato a utilizzare le proprie competenze scientifiche per dare un senso logico a quello che avevano appena visto. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

