Nella prima trasferta stagionale inedita sfida per la Scuola Basket Arezzo
Arezzo, 3 ottobre 2025 – In Piemonte gli amaranto affrontano per la prima volta il Don Bosco Crocetta Torino Sabato 4 Ottobre alle ore 18 la Scuola Basket Arezzo di coach Fioravanti sarà impegnata al PalaBallin di Torino per affrontare il Don Bosco Crocetta, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Ghirargo di Orbassano (TO) e Ugo di Pinerolo (TO). Per gli amaranto sarà un confronto inedito contro una delle due formazioni di Torino che in questa stagione sono state inserite nello stesso raggruppamento delle formazioni toscane, il Don Bosco Crocetta è una realtà consolidata della pallacanestro giovanile tanto da aver raggiunto lo scorso anno le Finali Nazionali Under 19 Eccellenza con il gruppo che partecipa al campionato di Serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: prima - trasferta
Stadio Il punto sui lavori di rifacimento della Curva Nord. Pasciuti: "Siamo in fase d’arrivo con la fase progettuale. Vorremmo giocare la prima di campionato in trasferta»
Coppa Italia Serie C, definito l’avversario dell’Inter U23! Prima trasferta
Torna l'Imoco Volley: prima gara in trasferta, esordio al Palaverde contro Cuneo
Domenica a Villorba per la prima trasferta del campionato 1ª giornata LBA NutriBullet Treviso PalaVerde, Villorba ? Domenica 5, ore 17:30 Live su LBATV - facebook.com Vai su Facebook
Domenica a Villorba per la prima trasferta del campionato 1ª giornata LBA NutriBullet Treviso PalaVerde, Villorba ? Domenica 5, ore 17:30 Live su LBATV - X Vai su X
Sfida in trasferta con l’Inter campione d’Italia - La prima trasferta stagionale per la Primavera di Nicola Campedelli mette i giovani bianconeri di fronte all’Inter campione in carica; match che sarà disputato oggi alle 18 allo stadio ’Breda’ di ... Scrive ilrestodelcarlino.it
La Torres a Campobasso per la prima trasferta stagionale - Prima gara della stagione fuori dall'isola per la Torres, che domani sera alle 18 è di scena a Campobasso. Segnala unionesarda.it