Arezzo, 3 ottobre 2025 – In Piemonte gli amaranto affrontano per la prima volta il Don Bosco Crocetta Torino Sabato 4 Ottobre alle ore 18 la Scuola Basket Arezzo di coach Fioravanti sarà impegnata al PalaBallin di Torino per affrontare il Don Bosco Crocetta, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Ghirargo di Orbassano (TO) e Ugo di Pinerolo (TO). Per gli amaranto sarà un confronto inedito contro una delle due formazioni di Torino che in questa stagione sono state inserite nello stesso raggruppamento delle formazioni toscane, il Don Bosco Crocetta è una realtà consolidata della pallacanestro giovanile tanto da aver raggiunto lo scorso anno le Finali Nazionali Under 19 Eccellenza con il gruppo che partecipa al campionato di Serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nella prima trasferta stagionale inedita sfida per la Scuola Basket Arezzo