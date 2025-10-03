Nel weekend il torneo benefico di padel Uno smash per il cuore

Sport, amicizia e solidarietà saranno ancora le tre componenti che accompagneranno la terza edizione del torneo benefico di Padel “Uno smash per il cuore”, che avrà luogo il 4-5 ottobre presso il centro LPR Stadium, sede di Pianeta Padel Piacenza. Il torneo, sempre con la regia dell’instancabile. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

