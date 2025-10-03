Nel weekend 11 e 12 ottobre tornano le Giornate FAI d' Autunno

Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI di Autunno, l’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno di migliaia di volontari: 700 luoghi in 350 città saranno visitabili a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Ginevra Panzeri sarà al Mugello questo weekend e a Monza dal 24 al 26 ottobre

Maltempo nel weekend, Pigiama Run spostata al 18 ottobre alle 15

Il primo weekend di ottobre all'insegna dello sport: terza edizione per la Tin Bota Romagna Half Marathon

GIOVANILI ? 1^ weekend di OTTOBRE ?Ecco il programma completo Forza ragazzi - facebook.com Vai su Facebook

Giornate FAI d’autunno: i luoghi da visitare in Italia l’11 e 12 ottobre 2025 - In occasione del 50° anniversario del Fondo Ambiente Italiano, sono tantissime le aperture eccezionali di alcuni dei Beni FAI. Da siviaggia.it

Weekend FAI: aperture straordinarie - Il weekend dell’11 e 12 ottobre tornano le Giornate FAI di Autunno per raccontare alcuni luoghi poco noti e normalmente non aperti al pubblico. Da cremonaoggi.it