Arezzo, 3 ottobre 2025 –  Nel vento invisibile, arrivano le meditazioni poetiche e musicali sulle opere di Piero della Francesca, sabato 11 ottobre alle 21,15 presso la Cattedrale di San Giovanni Evangelista di Sansepolcro. Una prima esecuzione assoluta  a ingresso libero. Nel vento invisibile è un’opera sperimentale in cui la poesia di Alessandro Polcri e la musica di Roberto Tofi dialogano in modo serrato sui capolavori di Piero della Francesca. Si tratta di un viaggio percettivo molto particolare dove parola, suono e immagine si legano portando lo spettatore a “vedere” l’invisibile realtà mistica e teologica nascosta dietro al rigore matematico e prospettico tridimensionale della pittura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

