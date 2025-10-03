Nel novarese nascono otto punti Poste Casa&famiglia

Novaratoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Bellinzago arriva il punto PosteCasa&famiglia”.Oltre ai 7 uffici di Novara Centro, Novara 5, Arona, Borgomanero, Galliate, Oleggio e Trecate anche nella sede di Bellinzago Novarese è stato attivato un punto dedicato alle famiglie per favorire la relazione, semplificare l’accesso ai. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

