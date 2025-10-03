Nel cuore del Matese come su Marte | astronauti senza luce né cibo per prepararsi allo spazio

Quattro astronauti internazionali hanno concluso una delle esperienze di addestramento più estreme al mondo, trascorrendo giorni nelle profondità delle grotte del Matese per prepararsi alle future missioni spaziali. Il massiccio montuoso dell’Appennino meridionale, al confine tra Campania e Molise, è diventato teatro del settimo corso CAVES dell’Agenzia Spaziale Europea, un programma che trasforma le viscere della Terra in una palestra per lo spazio. Dal 16 al 30 settembre 2025, il complesso carsico di San Potito Sannitico ha ospitato un’equipe composta da Marco Sieber dell’ESA svizzera, Jasmin Moghbeli della NASA statunitense, Makoto Suwa della JAXA giapponese e Mohammad Al Mulla del MBRSC degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Nel cuore del Matese come su Marte: astronauti senza luce né cibo per prepararsi allo spazio

