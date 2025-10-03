Nel Comune di Torino 35 posizioni lavorative aperte intanto Uil avverte | Mancano 2.400 dipendenti

Torinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"I comune di Torino ti aspetta! Nuove posizioni lavorative per la formazione di una squadra che continua a crescere”, si legge tra gli annunci per ricoprire 35 posizioni lavorative nel comune di Torino. Si tratta di due concorsi pubblici: un per 30 posti da istruttore amministrativo e l'altro per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - torino

Calciomercato Juventus, all’orizzonte possibile duello col Torino: l’obiettivo per quest’estate è comune! Di chi si tratta e i dettagli

Comune Torino, ai voti la proposta di requisire le case sfitte ai privati

Torino, il Comune: "Requisire le case sfitte"

comune torino 35 posizioniNel Comune di Torino 35 posizioni lavorative aperte, intanto Uil avverte: "Mancano 2.400 dipendenti" - Nuove posizioni lavorative per la formazione di una squadra che continua a crescere”, si legge tra gli annunci per ricoprire 35 posizioni lavorative nel comune di Torin ... Da torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Torino 35 Posizioni