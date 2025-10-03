Nei prossimi 5 anni darò nuovo impulso alla Calabria Occhiuto chiude la campagna elettorale

È Fratelli d'Italia a chiudere ufficialmente la campagna elettorale di Roberto Occhiuto quale candidato presidente della Regione Calabria. Il governatore dimissionario, che vuole riconfermarsi nel proprio ruolo istituzionale alle elezioni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre dopo l'indagine giudiziaria per corruzione che lo riguarda, si è presentato all'evento politico a Catanzaro a cui hanno partecipato anche la responsabile della segretaria politica di Fratelli d'Italia, Arianna Meloni, e la coordinatrice regionale del partito, Wanda Ferro. " Dicono cose assurde pensando di poter rubare il voto dei calabresi ma soprattutto pensando che i calabresi si facciano abbindolare ", afferma l'esponente della coalizione di centrodestra ribattendo soprattutto alla proposta lanciata dal candidato dell'alleanza di centrosinistra, Pasquale Tridico, sull'abolizione del bollo auto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

