Nei padiglioni auto e moto per tutti i gusti a Cesena Fiera due ' giorni di tuono' con Ruotando

Sono già caldi i motori di Ruotando Kustom Kulture 2025, il salone delle due e quattro ruote che si tiene sabato 4 e domenica 5 ottobre alla Fiera di Cesena. Saranno due “giorni di tuono” tra moto e auto, modelli vintage, cultura kustom ed eventi spettacolari.I padiglioni sono un vero e proprio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

MODELLISMO & GIOCATTOLI d'EPOCA La Mostra Scambio di Busto Arsizio attende tutti gli appassionati di modellismo e giocattoli con oltre 150 banchi dedicati presenti nei padiglioni ed in balconata assieme alla spettacolare PISTA AUTOMODELSH

È la 42ª edizione di questo evento, il più grande a livello europeo, che da tre anni si è trasferito nel capoluogo emiliano - È la 42ª edizione di questo evento, il più grande a livello europeo, che da tre anni si è trasferito nel capoluogo emiliano ... Da insella.it

Auto e Moto d’Epoca 2025, appuntamento a Bologna - Dal 23 al 26 ottobre torna a BolognaFiere il salone del motorismo storico: tra F1, Honda Classic e Heritage Hub Stellantis, ci saremo anche noi di Ruoteclassiche! Riporta ruoteclassiche.quattroruote.it